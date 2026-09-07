Войти
Войти
Выберите язык

An-Najm 53:62 فاسجدوا لله واعبدوا ۩ ٦٢

Страница 528 · Джуз 27

فَٱسۡجُدُواْۤ
لِلَّهِۤ
وَٱعۡبُدُواْ۩
٦٢
Падите же ниц перед Аллахом и поклоняйтесь!
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Поклонение - это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов поклонения Аллах особо выделил земной поклон, что свидетельствует о его пользе и превосходстве. Земные поклоны являются таинством и сутью всего поклонения, по…
Поклонение - это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные, так и скрытые, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Из всех обрядов поклонен…
Больше тафсиров
Notes placeholders