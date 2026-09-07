An-Najm 53:35 اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
Страница 527 · Джуз 27
أَعِندَهُۥ
عِلۡمُ
ٱلۡغَيۡبِ
فَهُوَ
يَرَىٰٓ
٣٥
Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его?
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Russian Tafseer Al Saddi
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