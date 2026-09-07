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An-Najm 53:37 وابراهيم الذي وفى ٣٧

Страница 527 · Джуз 27

وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
и Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью?
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Russian Tafseer Al Saddi

Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих з…
Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался в…
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