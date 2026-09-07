An-Najm 53:37 وابراهيم الذي وفى ٣٧
Страница 527 · Джуз 27
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ٱلَّذِي
وَفَّىٰٓ
٣٧
и Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью?
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Russian Tafseer Al Saddi
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