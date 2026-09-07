An-Najm 53:48 وانه هو اغنى واقنى ٤٨
Страница 528 · Джуз 27
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَغۡنَىٰ
وَأَقۡنَىٰ
٤٨
Он избавляет от нужды (или дарует богатство) и наделяет собственностью (или удовлетворяет).
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Russian Tafseer Al Saddi
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