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An-Najm 53:59 افمن هاذا الحديث تعجبون ٥٩

Страница 528 · Джуз 27

أَفَمِنۡ
هَٰذَا
ٱلۡحَدِيثِ
تَعۡجَبُونَ
٥٩
Неужели вы удивляетесь этому повествованию,
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Russian Tafseer Al Saddi

Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенный им Священный Коран:
Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания.…
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