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An-Najm 53:61 وانتم سامدون ٦١

Страница 528 · Джуз 27

وَأَنتُمۡ
سَٰمِدُونَ
٦١
и забавляетесь (или поете; или надменно задираете головы)?
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Russian Tafseer Al Saddi

Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, лучшее и славное из всех Писаний? Неужели вы думаете, что ниспослание его невозможно? Поведение многобожников было результатом их невежества, заблуждения и упрямства, иначе они не стали бы отворачиваться от повествования, каждое сл…
Неужели вы осмеливаетесь называть неправдоподобным самое прекрасное, лучшее и славное из всех Писаний? Неужели вы думаете, что ниспослание его невозмо…
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