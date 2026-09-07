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An-Najm 53:41 ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١

Страница 527 · Джуз 27

ثُمَّ
يُجۡزَىٰهُ
ٱلۡجَزَآءَ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
٤١
а затем он получит воздаяние сполна.
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Russian Tafseer Al Saddi

В Последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый человек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои злодеяния. А что касается смешанных поступков, то за них человек получит как вознаграждение, так и наказание, соответствующие доле добра и зла в том или …
В Последней жизни люди узнают все о своих благодеяниях и грехах. Каждый человек получит вознаграждение за свои добрые дела и будет наказан за свои зло…
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