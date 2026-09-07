An-Najm 53:56 هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
Страница 528 · Джуз 27
هَٰذَا
نَذِيرٞ
مِّنَ
ٱلنُّذُرِ
ٱلۡأُولَىٰٓ
٥٦
Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели.
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Russian Tafseer Al Saddi
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