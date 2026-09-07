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An-Najm 53:43 وانه هو اضحك وابكى ٤٣

Страница 527 · Джуз 27

وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَضۡحَكَ
وَأَبۡكَىٰ
٤٣
Он заставляет смеяться и плакать.
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Russian Tafseer Al Saddi

Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние и все, что заставляет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это с мудростью и совершенством!
Он сотворил добро и зло, радость и печаль, веселье и уныние и все, что заставляет людей смеяться и рыдать. Хвала Аллаху за то, что Он сотворил все это…
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