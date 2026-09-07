An-Najm 53:54 فغشاها ما غشى ٥٤
Страница 528 · Джуз 27
فَغَشَّىٰهَا
مَا
غَشَّىٰ
٥٤
которые покрыло то, что покрыло.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Аллах уничтожил селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обрушил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ: их поселения были перевернуты вверх дном, после чего они были забросаны каменьями из затвердевшей глины. Их покрыло мучительное наказание, которое даже невозможно …
Аллах уничтожил селения, в которых проживал народ пророка Лута. Он обрушил на них наказание, которому не подвергал ни один другой народ: их поселения …