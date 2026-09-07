An-Najm 53:57 ازفت الازفة ٥٧
Страница 528 · Джуз 27
أَزِفَتِ
ٱلۡأٓزِفَةُ
٥٧
Приближающееся (День воскресения) приблизилось,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не был первым из посланников. Прежде него к людям тоже приходили посланники, проповедовавшие то же, что и он. Что же вам не нравится в его учении? Какой изъян вы нашли в его пр…
Сын Абдуллаха, потомок Хашима, представитель курейшитского рода - Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не был первым из посланник…