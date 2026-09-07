An-Najm 53:52 وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
Страница 528 · Джуз 27
وَقَوۡمَ
نُوحٖ
مِّن
قَبۡلُۖ
إِنَّهُمۡ
كَانُواْ
هُمۡ
أَظۡلَمَ
وَأَطۡغَىٰ
٥٢
а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что …