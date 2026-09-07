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An-Najm 53:55 فباي الاء ربك تتمارى ٥٥

Страница 528 · Джуз 27

فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ
رَبِّكَ
تَتَمَارَىٰ
٥٥
В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься?
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Russian Tafseer Al Saddi

Все милости Аллаха - у тебя перед глазами, и в них нельзя усомниться. Всем, что есть у тебя и других рабов, вы обязаны Ему одному, и только Он может избавить вас от напастей и наказания.
Все милости Аллаха - у тебя перед глазами, и в них нельзя усомниться. Всем, что есть у тебя и других рабов, вы обязаны Ему одному, и только Он может и…
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