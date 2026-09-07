An-Najm 53:46 من نطفة اذا تمنى ٤٦
Страница 528 · Джуз 27
مِن
نُّطۡفَةٍ
إِذَا
تُمۡنَىٰ
٤٦
из капли, которая извергается.
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Russian Tafseer Al Saddi
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