Войти
Войти
Выберите язык

An-Najm 53:49 وانه هو رب الشعرى ٤٩

Страница 528 · Джуз 27

وَأَنَّهُۥ
هُوَ
رَبُّ
ٱلشِّعۡرَىٰ
٤٩
Он - Господь Сириуса.
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти…
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламску…
Больше тафсиров
Notes placeholders