An-Najm 53:47 وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
Страница 528 · Джуз 27
وَأَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلنَّشۡأَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰ
٤٧
На Нем лежит сотворение в другой раз.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах воскресит всех людей из их могил и усыпальниц и соберет их перед собой в назначенный срок, дабы каждый получил воздаяние за свои благодеяния и грехи.
Всевышний напомнил о том, каким чудесным образом Он творит людей, чтобы у них не возникло сомнений в том, что Он может снова вернуть их к жизни. Аллах…