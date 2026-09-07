An-Najm 53:36 ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
Страница 527 · Джуз 27
أَمۡ
لَمۡ
يُنَبَّأۡ
بِمَا
فِي
صُحُفِ
مُوسَىٰ
٣٦
Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы (Моисея)
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Russian Tafseer Al Saddi
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