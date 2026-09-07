Войти
Войти
Выберите язык

An-Najm 53:51 وثمود فما ابقى ٥١

Страница 528 · Джуз 27

وَثَمُودَاْ
فَمَآ
أَبۡقَىٰ
٥١
ничего не оставил от самудян,
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти…
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламску…
Больше тафсиров
Notes placeholders