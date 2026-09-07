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Тафсир: An-Najm 53:51
An-Najm
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُودَاْ
ﱠ
فَمَآ
ﱡ
أَبۡقَىٰ
ﱢ
٥١
ﱣ
ничего не оставил от самудян,
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:49 до 53:51
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.