Что ты хочешь прочитать?
ctrlK
О Коране
Surah Al Mulk
Surah Yaseen
Surah Al Kahf
Surah Al Waqi'ah
Новый! Учить больше

Знакомство с Путешествием по Корану

Считаете ли вы трудным поддерживать согласованность с вашими целями чтения Корана?

Путешествие по Корану — это динамическая функция, разработанная, чтобы помочь вам оставаться последовательным в своем путешествии по Корану. Независимо от того, стремитесь ли вы читать 10 минут в день, завершить джуз за месяц или прочитать весь Коран за год и т. д., Quran.com теперь может помочь вам установить собственную цель и отслеживать ваши ежедневные полосы чтения, в то время как корректируя по мере продвижения. Его можно использовать совершенно бесплатно, и мы надеемся, что он поможет вам сохранить мотивацию для достижения своей цели!
Создать цель
У вас еще нет закладок
Сортировать по:
по возрастанию
1
Al-Fatihah
Открывающая Коран
001
7 Аяты
2
Al-Baqarah
Корова
002
286 Аяты
3
Ali 'Imran
Семейство Имрана
003
200 Аяты
4
An-Nisa
Женщины
004
176 Аяты
5
Al-Ma'idah
Трапеза
005
120 Аяты
6
Al-An'am
Скот
006
165 Аяты
7
Al-A'raf
Ограды
007
206 Аяты
8
Al-Anfal
Трофеи
008
75 Аяты
9
At-Tawbah
Покаяние
009
129 Аяты
10
Yunus
Йунус
010
109 Аяты
11
Hud
Худ
011
123 Аяты
12
Yusuf
Йусуф
012
111 Аяты
13
Ar-Ra'd
Гром
013
43 Аяты
14
Ibrahim
Ибрахим
014
52 Аяты
15
Al-Hijr
Хиджр 
015
99 Аяты
16
An-Nahl
Пчелы
016
128 Аяты
17
Al-Isra
Ночной перенос
017
111 Аяты
18
Al-Kahf
Пещера
018
110 Аяты
19
Maryam
Марьям
019
98 Аяты
20
Taha
Та Ха 
020
135 Аяты
21
Al-Anbya
Пророки
021
112 Аяты
22
Al-Hajj
Паломничество
022
78 Аяты
23
Al-Mu'minun
Верующие
023
118 Аяты
24
An-Nur
Свет
024
64 Аяты
25
Al-Furqan
аль-Фуркан
025
77 Аяты
26
Ash-Shu'ara
Поэты
026
227 Аяты
27
An-Naml
Муравьи
027
93 Аяты
28
Al-Qasas
Рассказ
028
88 Аяты
29
Al-'Ankabut
Паук
029
69 Аяты
30
Ar-Rum
Римляне
030
60 Аяты
31
Luqman
Лукман
031
34 Аяты
32
As-Sajdah
Земной поклон
032
30 Аяты
33
Al-Ahzab
Союзники
033
73 Аяты
34
Saba
Сава
034
54 Аяты
35
Fatir
Творец
035
45 Аяты
36
Ya-Sin
Йа Син
036
83 Аяты
37
As-Saffat
Выстроившиеся в ряды
037
182 Аяты
38
Sad
Сод
038
88 Аяты
39
Az-Zumar
Толпы
039
75 Аяты
40
Ghafir
Прощающий
040
85 Аяты
41
Fussilat
Разъяснены
041
54 Аяты
42
Ash-Shuraa
Совет
042
53 Аяты
43
Az-Zukhruf
Украшения
043
89 Аяты
44
Ad-Dukhan
Дым
044
59 Аяты
45
Al-Jathiyah
Коленопреклоненные
045
37 Аяты
46
Al-Ahqaf
Барханы
046
35 Аяты
47
Muhammad
Мухаммад
047
38 Аяты
48
Al-Fath
Победа
048
29 Аяты
49
Al-Hujurat
Комнаты
049
18 Аяты
50
Qaf
Каф
050
45 Аяты
51
Adh-Dhariyat
Рассеивающие прах
051
60 Аяты
52
At-Tur
Гора
052
49 Аяты
53
An-Najm
Звезда
053
62 Аяты
54
Al-Qamar
Месяц
054
55 Аяты
55
Ar-Rahman
Милостивый
055
78 Аяты
56
Al-Waqi'ah
Событие
056
96 Аяты
57
Al-Hadid
Железо
057
29 Аяты
58
Al-Mujadila
Препирающаяся
058
22 Аяты
59
Al-Hashr
Сбор
059
24 Аяты
60
Al-Mumtahanah
Испытуемая
060
13 Аяты
61
As-Saf
Ряды
061
14 Аяты
62
Al-Jumu'ah
Собрание
062
11 Аяты
63
Al-Munafiqun
Лицемеры
063
11 Аяты
64
At-Taghabun
Взаимное обделение
064
18 Аяты
65
At-Talaq
Развод
065
12 Аяты
66
At-Tahrim
Запрещение
066
12 Аяты
67
Al-Mulk
Власть
067
30 Аяты
68
Al-Qalam
Письменная трость
068
52 Аяты
69
Al-Haqqah
Неминуемое
069
52 Аяты
70
Al-Ma'arij
Ступени
070
44 Аяты
71
Nuh
Нух
071
28 Аяты
72
Al-Jinn
Джинны
072
28 Аяты
73
Al-Muzzammil
Закутавшийся
073
20 Аяты
74
Al-Muddaththir
Завернувшийся
074
56 Аяты
75
Al-Qiyamah
Воскресение
075
40 Аяты
76
Al-Insan
Человек
076
31 Аяты
77
Al-Mursalat
Посылаемые
077
50 Аяты
78
An-Naba
Весть
078
40 Аяты
79
An-Nazi'at
Исторгающие
079
46 Аяты
80
'Abasa
Нахмурился
080
42 Аяты
81
At-Takwir
Скручивание
081
29 Аяты
82
Al-Infitar
Раскалывание
082
19 Аяты
83
Al-Mutaffifin
Обвешивающие
083
36 Аяты
84
Al-Inshiqaq
Разверзнется
084
25 Аяты
85
Al-Buruj
Созвездия Зодиака
085
22 Аяты
86
At-Tariq
Ночной путник
086
17 Аяты
87
Al-A'la
Всевышний
087
19 Аяты
88
Al-Ghashiyah
Покрывающее
088
26 Аяты
89
Al-Fajr
Заря
089
30 Аяты
90
Al-Balad
Город
090
20 Аяты
91
Ash-Shams
Солнце
091
15 Аяты
92
Al-Layl
Ночь
092
21 Аяты
93
Ad-Duhaa
Утро
093
11 Аяты
94
Ash-Sharh
Раскрытие
094
8 Аяты
95
At-Tin
Смоковница
095
8 Аяты
96
Al-'Alaq
Сгусток крови
096
19 Аяты
97
Al-Qadr
Предопределение
097
5 Аяты
98
Al-Bayyinah
Ясное знамение
098
8 Аяты
99
Az-Zalzalah
Сотрясение
099
8 Аяты
100
Al-'Adiyat
Скачущие
100
11 Аяты
101
Al-Qari'ah
Великое бедствие
101
11 Аяты
102
At-Takathur
Страсть к приумножению
102
8 Аяты
103
Al-'Asr
Предвечернее время
103
3 Аяты
104
Al-Humazah
Хулитель
104
9 Аяты
105
Al-Fil
Слон
105
5 Аяты
106
Quraysh
Курейшиты
106
4 Аяты
107
Al-Ma'un
Мелочь
107
7 Аяты
108
Al-Kawthar
Изобилие
108
3 Аяты
109
Al-Kafirun
Неверующие
109
6 Аяты
110
An-Nasr
Помощь
110
3 Аяты
111
Al-Masad
Пальмовые волокна
111
5 Аяты
112
Al-Ikhlas
Очищение веры
112
4 Аяты
113
Al-Falaq
Рассвет
113
5 Аяты
114
An-Nas
Люди
114
6 Аяты