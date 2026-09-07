An-Najm 53:60 وتضحكون ولا تبكون ٦٠
Страница 528 · Джуз 27
وَتَضۡحَكُونَ
وَلَا
تَبۡكُونَ
٦٠
смеетесь, а не плачете,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенный им Священный Коран:
Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания.…