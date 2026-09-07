An-Najm 53:45 وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
Страница 528 · Джуз 27
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
Он сотворил пару - мужчину и женщину (или самца и самку) -
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Russian Tafseer Al Saddi
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