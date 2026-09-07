An-Najm 53:44 وانه هو امات واحيا ٤٤
Страница 527 · Джуз 27
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَمَاتَ
وَأَحۡيَا
٤٤
Он умерщвляет и оживляет.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те дея…