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An-Najm 53:44 وانه هو امات واحيا ٤٤

Страница 527 · Джуз 27

وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَمَاتَ
وَأَحۡيَا
٤٤
Он умерщвляет и оживляет.
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Russian Tafseer Al Saddi

Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те дея…
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