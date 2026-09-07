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Тафсир: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
ﳬ
هُوَ
ﳭ
أَمَاتَ
ﳮ
وَأَحۡيَا
ﳯ
٤٤
ﳰ
Он умерщвляет и оживляет.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:44 до 53:45
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.