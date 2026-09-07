An-Najm 53:50 وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
Страница 528 · Джуз 27
وَأَنَّهُۥٓ
أَهۡلَكَ
عَادًا
ٱلۡأُولَىٰ
٥٠
Он погубил первых адитов,
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Russian Tafseer Al Saddi
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