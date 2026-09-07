An-Najm 53:53 والموتفكة اهوى ٥٣
Страница 528 · Джуз 27
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
أَهۡوَىٰ
٥٣
Он низверг опрокинутые селения (селения народа Лута),
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Russian Tafseer Al Saddi
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Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян - соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную ве…
Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что …