An-Najm 53:34 واعطى قليلا واكدى ٣٤
Страница 527 · Джуз 27
وَأَعۡطَىٰ
قَلِيلٗا
وَأَكۡدَىٰٓ
٣٤
дал мало и прекратил давать вовсе?
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Russian Tafseer Al Saddi
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Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, …