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An-Najm 53:34 واعطى قليلا واكدى ٣٤

Страница 527 · Джуз 27

وَأَعۡطَىٰ
قَلِيلٗا
وَأَكۡدَىٰٓ
٣٤
дал мало и прекратил давать вовсе?
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, поскольку они скупы и не любят одарять окружающих. Среди их качеств нет великодушия и добродетели, зато их души переполнены нежеланием повиноваться Ал…
Всевышний сообщил о том, как ужасно положение людей, не желающих поклоняться одному Аллаху и отвергающих истину. Лишь изредка они делают добро людям, …
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