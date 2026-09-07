An-Najm 53:42 وان الى ربك المنتهى ٤٢
Страница 527 · Джуз 27
وَأَنَّ
إِلَىٰ
رَبِّكَ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
٤٢
К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный предел).
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Russian Tafseer Al Saddi
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