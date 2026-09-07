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Al-Qamar 54:1 اقتربت الساعة وانشق القمر ١

Страница 528 · Джуз 27

ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
Приблизился Час, и раскололся месяц.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний сообщил, что Судный час приблизился, но неверующие все еще отказываются уверовать в него и не готовятся к его наступлению, несмотря на то, что Аллах показывает им великие чудеса и знамения, свидетельствующие о неизбежности Судного дня. Он явил людям одно из таких знамений, когда многобожни…
Всевышний сообщил, что Судный час приблизился, но неверующие все еще отказываются уверовать в него и не готовятся к его наступлению, несмотря на то, ч…
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