Al-Qamar 54:1 اقتربت الساعة وانشق القمر ١
Страница 528 · Джуз 27
ٱقۡتَرَبَتِ
ٱلسَّاعَةُ
وَٱنشَقَّ
ٱلۡقَمَرُ
١
Приблизился Час, и раскололся месяц.
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Russian Tafseer Al Saddi
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