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Al-Qamar 54:3 وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣

Страница 528 · Джуз 27

وَكَذَّبُواْ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
وَكُلُّ
أَمۡرٖ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣
Они сочли лжецами посланников и потакали своим желаниям, но каждый поступок утвердится (творения получат вознаграждение за добро и наказание за зло).
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Russian Tafseer Al Saddi

Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказа…
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать н…
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