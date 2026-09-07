Al-Qamar 54:3 وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
Страница 528 · Джуз 27
وَكَذَّبُواْ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
وَكُلُّ
أَمۡرٖ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣
Они сочли лжецами посланников и потакали своим желаниям, но каждый поступок утвердится (творения получат вознаграждение за добро и наказание за зло).
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать на прямой путь, то непременно бы уверовали и последовали за Мухаммадом, потому что Аллах подтвердил его правдивость многочисленными знамениями и доказа…
Этот аят похож на слова Всевышнего: «Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям» (28:50). Если бы они стремились встать н…