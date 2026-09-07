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Al-Qamar 54:2 وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢

Страница 528 · Джуз 27

وَإِن
يَرَوۡاْ
ءَايَةٗ
يُعۡرِضُواْ
وَيَقُولُواْ
سِحۡرٞ
مُّسۡتَمِرّٞ
٢
Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Это - преходящее (или крепкое; или лживое) колдовство!».
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Russian Tafseer Al Saddi

Мекканские многобожники увидели чудо, равное которому они никогда не видели. Более того, они даже не слышали, чтобы такое показывал кто-либо из предыдущих пророков. Однако вера все равно не проникла в их сердца, ибо Аллаху было угодно, чтобы они в очередной раз отвергли Своего пророка. Многобожники …
Мекканские многобожники увидели чудо, равное которому они никогда не видели. Более того, они даже не слышали, чтобы такое показывал кто-либо из предыд…
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