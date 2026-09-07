Al-Qamar 54:2 وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢
Страница 528 · Джуз 27
وَإِن
يَرَوۡاْ
ءَايَةٗ
يُعۡرِضُواْ
وَيَقُولُواْ
سِحۡرٞ
مُّسۡتَمِرّٞ
٢
Когда они видят знамение, то отворачиваются и говорят: «Это - преходящее (или крепкое; или лживое) колдовство!».
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Russian Tafseer Al Saddi
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