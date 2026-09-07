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Al-Qamar 54:6 فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦

Страница 528 · Джуз 27

فَتَوَلَّ
عَنۡهُمۡۘ
يَوۡمَ
يَدۡعُ
ٱلدَّاعِ
إِلَىٰ
شَيۡءٖ
نُّكُرٍ
٦
Отвернись же от них. В тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи,
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Russian Tafseer Al Saddi

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Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательств…
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