Al-Qamar 54:6 فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
Страница 528 · Джуз 27
فَتَوَلَّ
عَنۡهُمۡۘ
يَوۡمَ
يَدۡعُ
ٱلدَّاعِ
إِلَىٰ
شَيۡءٖ
نُّكُرٍ
٦
Отвернись же от них. В тот день, когда глашатай призовет к неприятной вещи,
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные у…
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательств…