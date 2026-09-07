Al-Qamar 54:4 ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
Страница 528 · Джуз 27
وَلَقَدۡ
جَآءَهُم
مِّنَ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
مَا
فِيهِ
مُزۡدَجَرٌ
٤
До них уже дошли известия, которые удерживали от неверия.
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Russian Tafseer Al Saddi
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