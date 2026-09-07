Al-Qamar 54:7 خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
Страница 529 · Джуз 27
خُشَّعًا
أَبۡصَٰرُهُمۡ
يَخۡرُجُونَ
مِنَ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
كَأَنَّهُمۡ
جَرَادٞ
مُّنتَشِرٞ
٧
они с униженными взорами выйдут из могил, словно рассеянная саранча.
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Russian Tafseer Al Saddi
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