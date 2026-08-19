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An-Naml 27:73 وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣

Trang 383 · Juz 20

وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٧٣
Quả thật, Thượng Đế của Ngươi đã đặc ân đối với loài người, nhưng đa số bọn họ thường không biết ơn.
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Ibn Kathir (Abridged)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ

(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said, responding to them:

قُلْ

(Say) `O Muhammad,'

عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ

(Perhaps that which you wish to hasten on, may

وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ

(And they say: "When (will) this promise (be fulfilled), if you are truthful") Allah said,

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