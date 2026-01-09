Các nhà phát triển
Nguồn tài liệu, công cụ và hướng dẫn dành cho các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm Kinh Qur'an.
Khám phá các ứng dụng đột phá đáp ứng nhu cầu riêng biệt và đa dạng của xã hội.
Khám phá các tính năng thử nghiệm do cộng đồng đóng góp và những cải tiến sắp ra mắt.
Tích hợp dữ liệu từ Quran.com vào ứng dụng của bạn với API toàn diện của chúng tôi.
Các dự án mã nguồn mở được duy trì bởi nhóm và cộng đồng của Quran.com.
Trải nghiệm web Next.js dành cho việc đọc, tìm kiếm và nghe Kinh Qur'an.
Được xây dựng bằng TypeScript và Next.js
Ứng dụng Ruby on Rails làm hệ thống máy chủ (backend) cung cấp dữ liệu, tìm kiếm và dịch thuật Kinh Qur'an.
Rails, PostgreSQL
Trải nghiệm mushaf và trình phát âm thanh gốc trên Android dành cho điện thoại và máy tính bảng.
Kotlin và Java
Ứng dụng đọc Kinh Qur'an dựa trên Swift với tính năng đánh dấu trang, đọc kinh và hỗ trợ ngoại tuyến.
Swift
Nền tảng phát trực tuyến âm thanh và ứng dụng di động đi kèm dành cho việc đọc Kinh Qur'an.
Ứng dụng web và di động
Thông thường, chúng tôi sử dụng các dự án Github làm nguồn thông tin về những việc cần làm tiếp theo, những dự án sắp tới và những lỗi cần được khắc phục. Ví dụ: đường dẫn này chứa danh sách các lỗi, những việc chúng tôi cần hỗ trợ và các tính năng sắp ra mắt.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn liên hệ với người bảo trì, chỉ cần để lại câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất có thể, Insha'Allah.
- Team Quran.com