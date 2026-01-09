Các nhà phát triển

Được xây dựng bằng Quran.com

Nguồn tài liệu, công cụ và hướng dẫn dành cho các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm Kinh Qur'an.

Cổng ứng dụng Kinh Qur'an

Khám phá các ứng dụng đột phá đáp ứng nhu cầu riêng biệt và đa dạng của xã hội.

Sử dụng OAuth2.0 do Quran.Foundation cung cấp để người dùng truy cập lại dữ liệu của họ và tiếp tục những phần còn dang dở trên Quran.com và các ứng dụng tích hợp.
Truy cập Cổng ứng dụng Kinh Qur'an
Xem hướng dẫn OAuth2.
Quran Labs

Khám phá các tính năng thử nghiệm do cộng đồng đóng góp và những cải tiến sắp ra mắt.

Hãy đóng góp ý tưởng của bạn và cùng kiến tạo tương lai cho cách tiếp cận và trải nghiệm với Kinh Qur'an.
Tài liệu API

Tích hợp dữ liệu từ Quran.com vào ứng dụng của bạn với API toàn diện của chúng tôi.

Hỗ trợ phát triển

Bạn có muốn tình nguyện đóng góp kỹ năng của mình để giúp phát triển sứ mệnh của Kinh Qur'an không?
Hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn bằng cách điền vào mẫu đơn này, và chúng tôi sẽ liên hệ khi có cơ hội phù hợp, Insha'Allah.

Các dự án của chúng tôi

Các dự án mã nguồn mở được duy trì bởi nhóm và cộng đồng của Quran.com.

Giao diện người dùng của Quran.com

Trải nghiệm web Next.js dành cho việc đọc, tìm kiếm và nghe Kinh Qur'an.

Được xây dựng bằng TypeScript và Next.js

API của Quran.com

Ứng dụng Ruby on Rails làm hệ thống máy chủ (backend) cung cấp dữ liệu, tìm kiếm và dịch thuật Kinh Qur'an.

Rails, PostgreSQL

Kinh Qur'an trên Android

Trải nghiệm mushaf và trình phát âm thanh gốc trên Android dành cho điện thoại và máy tính bảng.

Kotlin và Java

Kinh Qur'an trên iOS

Ứng dụng đọc Kinh Qur'an dựa trên Swift với tính năng đánh dấu trang, đọc kinh và hỗ trợ ngoại tuyến.

Swift

Âm thanh Kinh Qur'an

Nền tảng phát trực tuyến âm thanh và ứng dụng di động đi kèm dành cho việc đọc Kinh Qur'an.

Ứng dụng web và di động

Thông thường, chúng tôi sử dụng các dự án Github làm nguồn thông tin về những việc cần làm tiếp theo, những dự án sắp tới và những lỗi cần được khắc phục. Ví dụ: đường dẫn này chứa danh sách các lỗi, những việc chúng tôi cần hỗ trợ và các tính năng sắp ra mắt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn liên hệ với người bảo trì, chỉ cần để lại câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn sớm nhất có thể, Insha'Allah.

- Team Quran.com