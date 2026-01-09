🎯 Hãy giữ vững mục tiêu!
Tạo mục tiêu của tôi
🎯 Hãy giữ vững mục tiêu!
Tạo mục tiêu của tôi
Đăng nhập
Cài đặt
Đăng nhập
Góc tuyển chọn
Các bài đọc kinh được nhiều người đọc
Các bài đọc kinh được tuyển chọn mỗi ngày
Yaseen, Al-Waqiah, Al-Mulk
Các Surah từ nhiều người đọc kinh được tuyển chọn
Surah Al-Kahf
Nghe Surah Alkahf lặp lại
Juz Amma
Hãy lắng nghe phần Juz cuối cùng của Kinh Qur'an.
Góc người xướng kinh
Ahmed ibn Ali al-Ajmy - beta
Murattal
Abdullah Ali Jabir - beta
Murattal
Bandar Baleela - beta
Murattal
Maher al-Muaiqly - beta
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
Mujawwad
Mahmoud Khalil Al-Husary
Murattal
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Abdur-Rahman as-Sudais
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Murattal
Abu Bakr al-Shatri
Murattal
Sa`ud ash-Shuraym
Murattal
Khalifah Al Tunaiji
Murattal
Saad al-Ghamdi
Murattal
Hani ar-Rifai
Murattal
Abdullah Hamad Abu Sharida - beta
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Muallim
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Kids repeat
Yasser Ad Dussary - beta
Murattal