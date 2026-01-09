Vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp để kiểm tra xem thắc mắc của bạn đã được giải đáp chưa. Nếu vẫn cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn thông cảm và nhẹ nhàng với chúng tôi nếu có sự chậm trễ vì đội ngũ khá nhỏ.
Rất tiếc, câu trả lời là không. Hiện tại chúng tôi chưa cung cấp chức năng tải xuống trang web hoặc Kinh Qur'an về máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi để đọc offline.
Để thay đổi ngôn ngữ mong muốn, hãy sử dụng menu thả xuống ở góc trên bên phải mỗi trang (góc trên bên trái đối với các ngôn ngữ viết từ phải sang trái). Sử dụng menu thả xuống này để chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
Vui lòng báo cáo lỗi này tại đây và chúng tôi sẽ khắc phục lỗi này sớm nhất có thể, InshAllah.
Điều đó không tốt! Nếu trang web không hoạt động hoặc bạn thấy màn hình trắng với dòng chữ 'Rất tiếc, đã xảy ra lỗi', vui lòng báo cáo sự cố tại đây.
Vui lòng xem trang dành cho lập trình viên để biết thêm thông tin.
Vâng, chúng tôi có một số bài Tafsir (giải thích kinh Qur'an). Hãy nhấp vào biểu tượng hiển thị bên cạnh mỗi câu kinh, sau đó nhấp vào Tafsir. Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn danh sách các bài Tafsir có sẵn. Nhấp vào bài Tafsir bạn muốn đọc.
Hãy mở một vấn đề mới tại đây với đầy đủ chi tiết, liên kết đến bản dịch và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thêm vào.
Gửi thêm thông tin về người xướng Kinh này tại đây
Vâng! Vui lòng truy cập Ứng dụng Kinh Qur'an cho Android hoặc Ứng dụng Kinh Qur'an cho iOS để tải xuống ứng dụng.