Trợ giúp và phản hồi

Vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp để kiểm tra xem thắc mắc của bạn đã được giải đáp chưa. Nếu vẫn cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn thông cảm và nhẹ nhàng với chúng tôi nếu có sự chậm trễ vì đội ngũ khá nhỏ.

Tôi có thể tải trang Quran.com về máy tính của mình không?

Rất tiếc, câu trả lời là không. Hiện tại chúng tôi chưa cung cấp chức năng tải xuống trang web hoặc Kinh Qur'an về máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi để đọc offline.

Tôi có thể duyệt trang web bằng các ngôn ngữ khác không?

Để thay đổi ngôn ngữ mong muốn, hãy sử dụng menu thả xuống ở góc trên bên phải mỗi trang (góc trên bên trái đối với các ngôn ngữ viết từ phải sang trái). Sử dụng menu thả xuống này để chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

Tôi phát hiện một lỗi dịch thuật, tôi nên báo cáo ở đâu?

Vui lòng báo cáo lỗi này tại đây và chúng tôi sẽ khắc phục lỗi này sớm nhất có thể, InshAllah.

Trang web không hoạt động, tôi phải báo cho bạn biết như thế nào?

Điều đó không tốt! Nếu trang web không hoạt động hoặc bạn thấy màn hình trắng với dòng chữ 'Rất tiếc, đã xảy ra lỗi', vui lòng báo cáo sự cố tại đây.

Tôi là một lập trình viên. Tôi có thể đóng góp như thế nào?

Vui lòng xem trang dành cho lập trình viên để biết thêm thông tin.

Có sẵn bản Tafsir không?

Vâng, chúng tôi có một số bài Tafsir (giải thích kinh Qur'an). Hãy nhấp vào biểu tượng hiển thị bên cạnh mỗi câu kinh, sau đó nhấp vào Tafsir. Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn danh sách các bài Tafsir có sẵn. Nhấp vào bài Tafsir bạn muốn đọc.

Thêm bản dịch khác

Hãy mở một vấn đề mới tại đây với đầy đủ chi tiết, liên kết đến bản dịch và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thêm vào.

Thêm người đọc kinh

Gửi thêm thông tin về người xướng Kinh này tại đây

Trang Quran.com có ứng dụng dành cho điện thoại di động không?

Vâng! Vui lòng truy cập Ứng dụng Kinh Qur'an cho Android hoặc Ứng dụng Kinh Qur'an cho iOS để tải xuống ứng dụng.