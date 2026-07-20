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036

36. Surah Ya-Sin

Ya Sin

Hãy đọc và nghe Surah. Ya-Sin Bao gồm bản dịch, chú giải, bản ghi âm, nghĩa từng từ và phiên âm.

Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
36:1
يس ١
يسٓ ١
١
Ya-Sin.[1] 1
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