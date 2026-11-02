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Elenco delle sure

Ordina per:
Ascendente
1
Al-Fatihah
L'Aprente
7 ayah
2
Al-Baqarah
La Giovenca
286 ayah
3
Ali 'Imran
La Famiglia di Imran
200 ayah
4
An-Nisa
Le Donne
176 ayah
5
Al-Ma'idah
La Tavola Imbandita
120 ayah
6
Al-An'am
Il bestiame
165 ayah
7
Al-A'raf
Al-Arтf
206 ayah
8
Al-Anfal
Il Bottino
75 ayah
9
At-Tawbah
Il Pentimento o la Disapprovazione
129 ayah
10
Yunus
Giona
109 ayah
11
Hud
Hћd
123 ayah
12
Yusuf
Giuseppe
111 ayah
13
Ar-Ra'd
Il Tuono
43 ayah
14
Ibrahim
Abramo
52 ayah
15
Al-Hijr
Al-Hijr
99 ayah
16
An-Nahl
Le Api
128 ayah
17
Al-Isra
Il Viaggio Notturno
111 ayah
18
Al-Kahf
La Caverna
110 ayah
19
Maryam
Maria
98 ayah
20
Taha
Tт-Hт
135 ayah
21
Al-Anbiya
I Profeti
112 ayah
22
Al-Hajj
Il Pellegrinaggio
78 ayah
23
Al-Mu'minun
I Credenti
118 ayah
24
An-Nur
La Luce
64 ayah
25
Al-Furqan
Il Discrimine
77 ayah
26
Ash-Shu'ara
I Poeti
227 ayah
27
An-Naml
Le Formiche
93 ayah
28
Al-Qasas
Il Racconto
88 ayah
29
Al-'Ankabut
Il Ragno
69 ayah
30
Ar-Rum
I Romani
60 ayah
31
Luqman
Luqmрn
34 ayah
32
As-Sajdah
La Prosternazione
30 ayah
33
Al-Ahzab
I Coalizzati
73 ayah
34
Saba
Sabт
54 ayah
35
Fatir
Colui Che dр origine
45 ayah
36
Ya-Sin
Yт Sюn
83 ayah
37
As-Saffat
I Ranghi
182 ayah
38
Sad
Sтd
88 ayah
39
Az-Zumar
I Gruppi
75 ayah
40
Ghafir
Il Perdonatore
85 ayah
41
Fussilat
Esposti chiaramente
54 ayah
42
Ash-Shuraa
La Consultazione
53 ayah
43
Az-Zukhruf
Gli Ornamenti d'Oro
89 ayah
44
Ad-Dukhan
Il Fumo
59 ayah
45
Al-Jathiyah
La Genuflessa
37 ayah
46
Al-Ahqaf
Al-Ahqрf
35 ayah
47
Muhammad
Muhammad
38 ayah
48
Al-Fath
La Vittoria
29 ayah
49
Al-Hujurat
Le Stanze Intime
18 ayah
50
Qaf
Qтf
45 ayah
51
Adh-Dhariyat
Quelle che spargono
60 ayah
52
At-Tur
Il Monte
49 ayah
53
An-Najm
La Stella
62 ayah
54
Al-Qamar
La Luna
55 ayah
55
Ar-Rahman
Il Compassionevole
78 ayah
56
Al-Waqi'ah
L'Evento
96 ayah
57
Al-Hadid
Il Ferro
29 ayah
58
Al-Mujadila
La Disputante
22 ayah
59
Al-Hashr
L'Esodo
24 ayah
60
Al-Mumtahanah
L'Esaminata
13 ayah
61
As-Saf
I Ranghi Serrati
14 ayah
62
Al-Jumu'ah
Il Venerdь
11 ayah
63
Al-Munafiqun
Gli Ipocriti
11 ayah
64
At-Taghabun
Il Reciproco Inganno
18 ayah
65
At-Talaq
Il Divorzio
12 ayah
66
At-Tahrim
L'Interdizione
12 ayah
67
Al-Mulk
La Sovranità
30 ayah
68
Al-Qalam
Il Calamo
52 ayah
69
Al-Haqqah
L'Inevitabile
52 ayah
70
Al-Ma'arij
Le Vie dell'Ascesa
44 ayah
71
Nuh
Noш
28 ayah
72
Al-Jinn
I Dшmoni
28 ayah
73
Al-Muzzammil
L'avvolto
20 ayah
74
Al-Muddaththir
L'Avvolto nel Mantello
56 ayah
75
Al-Qiyamah
La Resurrezione
40 ayah
76
Al-Insan
L'Uomo
31 ayah
77
Al-Mursalat
Le Inviate
50 ayah
78
An-Naba
L'Annuncio
40 ayah
79
An-Nazi'at
Le Strappanti Violente
46 ayah
80
'Abasa
Si Accigliђ
42 ayah
81
At-Takwir
L'Oscuramento
29 ayah
82
Al-Infitar
Lo Squarciarsi
19 ayah
83
Al-Mutaffifin
I Frodatori
36 ayah
84
Al-Inshiqaq
La Fenditura
25 ayah
85
Al-Buruj
Le Costellazioni
22 ayah
86
At-Tariq
L'Astro Notturno
17 ayah
87
Al-A'la
L'Altissimo
19 ayah
88
Al-Ghashiyah
L'Avvolgente
26 ayah
89
Al-Fajr
L'Alba
30 ayah
90
Al-Balad
La Contrada
20 ayah
91
Ash-Shams
Il Sole
15 ayah
92
Al-Layl
La Notte
21 ayah
93
Ad-Duhaa
La Luce del Mattino
11 ayah
94
Ash-Sharh
L'Apertura
8 ayah
95
At-Tin
Il Fico
8 ayah
96
Al-'Alaq
L'Aderenza
19 ayah
97
Al-Qadr
Il Destino
5 ayah
98
Al-Bayyinah
La prova
8 ayah
99
Az-Zalzalah
Il Terremoto
8 ayah
100
Al-'Adiyat
Le Scalpitanti
11 ayah
101
Al-Qari'ah
La Percotente
11 ayah
102
At-Takathur
Il Rivaleggiare
8 ayah
103
Al-'Asr
Il Tempo
3 ayah
104
Al-Humazah
Il Diffamatore
9 ayah
105
Al-Fil
L'Elefante
5 ayah
106
Quraysh
I Coreisciti
4 ayah
107
Al-Ma'un
L'Utensile
7 ayah
108
Al-Kawthar
L'Abbondanza
3 ayah
109
Al-Kafirun
Miscredenti
6 ayah
110
An-Nasr
L'Ausilio
3 ayah
111
Al-Masad
Le Fibre di Palma
5 ayah
112
Al-Ikhlas
Il Puro Monoteismo
4 ayah
113
Al-Falaq
L'Alba Nascente
5 ayah
114
An-Nas
Gli Uomini
6 ayah