Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Elenco delle sure
sura
Juz
Ordine di rivelazione
Ordina per:
Ascendente
1
Al-Fatihah
L'Aprente
7 ayah
2
Al-Baqarah
La Giovenca
286 ayah
3
Ali 'Imran
La Famiglia di Imran
200 ayah
4
An-Nisa
Le Donne
176 ayah
5
Al-Ma'idah
La Tavola Imbandita
120 ayah
6
Al-An'am
Il bestiame
165 ayah
7
Al-A'raf
Al-Arтf
206 ayah
8
Al-Anfal
Il Bottino
75 ayah
9
At-Tawbah
Il Pentimento o la Disapprovazione
129 ayah
10
Yunus
Giona
109 ayah
11
Hud
Hћd
123 ayah
12
Yusuf
Giuseppe
111 ayah
13
Ar-Ra'd
Il Tuono
43 ayah
14
Ibrahim
Abramo
52 ayah
15
Al-Hijr
Al-Hijr
99 ayah
16
An-Nahl
Le Api
128 ayah
17
Al-Isra
Il Viaggio Notturno
111 ayah
18
Al-Kahf
La Caverna
110 ayah
19
Maryam
Maria
98 ayah
20
Taha
Tт-Hт
135 ayah
21
Al-Anbiya
I Profeti
112 ayah
22
Al-Hajj
Il Pellegrinaggio
78 ayah
23
Al-Mu'minun
I Credenti
118 ayah
24
An-Nur
La Luce
64 ayah
25
Al-Furqan
Il Discrimine
77 ayah
26
Ash-Shu'ara
I Poeti
227 ayah
27
An-Naml
Le Formiche
93 ayah
28
Al-Qasas
Il Racconto
88 ayah
29
Al-'Ankabut
Il Ragno
69 ayah
30
Ar-Rum
I Romani
60 ayah
31
Luqman
Luqmрn
34 ayah
32
As-Sajdah
La Prosternazione
30 ayah
33
Al-Ahzab
I Coalizzati
73 ayah
34
Saba
Sabт
54 ayah
35
Fatir
Colui Che dр origine
45 ayah
36
Ya-Sin
Yт Sюn
83 ayah
37
As-Saffat
I Ranghi
182 ayah
38
Sad
Sтd
88 ayah
39
Az-Zumar
I Gruppi
75 ayah
40
Ghafir
Il Perdonatore
85 ayah
41
Fussilat
Esposti chiaramente
54 ayah
42
Ash-Shuraa
La Consultazione
53 ayah
43
Az-Zukhruf
Gli Ornamenti d'Oro
89 ayah
44
Ad-Dukhan
Il Fumo
59 ayah
45
Al-Jathiyah
La Genuflessa
37 ayah
46
Al-Ahqaf
Al-Ahqрf
35 ayah
47
Muhammad
Muhammad
38 ayah
48
Al-Fath
La Vittoria
29 ayah
49
Al-Hujurat
Le Stanze Intime
18 ayah
50
Qaf
Qтf
45 ayah
51
Adh-Dhariyat
Quelle che spargono
60 ayah
52
At-Tur
Il Monte
49 ayah
53
An-Najm
La Stella
62 ayah
54
Al-Qamar
La Luna
55 ayah
55
Ar-Rahman
Il Compassionevole
78 ayah
56
Al-Waqi'ah
L'Evento
96 ayah
57
Al-Hadid
Il Ferro
29 ayah
58
Al-Mujadila
La Disputante
22 ayah
59
Al-Hashr
L'Esodo
24 ayah
60
Al-Mumtahanah
L'Esaminata
13 ayah
61
As-Saf
I Ranghi Serrati
14 ayah
62
Al-Jumu'ah
Il Venerdь
11 ayah
63
Al-Munafiqun
Gli Ipocriti
11 ayah
64
At-Taghabun
Il Reciproco Inganno
18 ayah
65
At-Talaq
Il Divorzio
12 ayah
66
At-Tahrim
L'Interdizione
12 ayah
67
Al-Mulk
La Sovranità
30 ayah
68
Al-Qalam
Il Calamo
52 ayah
69
Al-Haqqah
L'Inevitabile
52 ayah
70
Al-Ma'arij
Le Vie dell'Ascesa
44 ayah
71
Nuh
Noш
28 ayah
72
Al-Jinn
I Dшmoni
28 ayah
73
Al-Muzzammil
L'avvolto
20 ayah
74
Al-Muddaththir
L'Avvolto nel Mantello
56 ayah
75
Al-Qiyamah
La Resurrezione
40 ayah
76
Al-Insan
L'Uomo
31 ayah
77
Al-Mursalat
Le Inviate
50 ayah
78
An-Naba
L'Annuncio
40 ayah
79
An-Nazi'at
Le Strappanti Violente
46 ayah
80
'Abasa
Si Accigliђ
42 ayah
81
At-Takwir
L'Oscuramento
29 ayah
82
Al-Infitar
Lo Squarciarsi
19 ayah
83
Al-Mutaffifin
I Frodatori
36 ayah
84
Al-Inshiqaq
La Fenditura
25 ayah
85
Al-Buruj
Le Costellazioni
22 ayah
86
At-Tariq
L'Astro Notturno
17 ayah
87
Al-A'la
L'Altissimo
19 ayah
88
Al-Ghashiyah
L'Avvolgente
26 ayah
89
Al-Fajr
L'Alba
30 ayah
90
Al-Balad
La Contrada
20 ayah
91
Ash-Shams
Il Sole
15 ayah
92
Al-Layl
La Notte
21 ayah
93
Ad-Duhaa
La Luce del Mattino
11 ayah
94
Ash-Sharh
L'Apertura
8 ayah
95
At-Tin
Il Fico
8 ayah
96
Al-'Alaq
L'Aderenza
19 ayah
97
Al-Qadr
Il Destino
5 ayah
98
Al-Bayyinah
La prova
8 ayah
99
Az-Zalzalah
Il Terremoto
8 ayah
100
Al-'Adiyat
Le Scalpitanti
11 ayah
101
Al-Qari'ah
La Percotente
11 ayah
102
At-Takathur
Il Rivaleggiare
8 ayah
103
Al-'Asr
Il Tempo
3 ayah
104
Al-Humazah
Il Diffamatore
9 ayah
105
Al-Fil
L'Elefante
5 ayah
106
Quraysh
I Coreisciti
4 ayah
107
Al-Ma'un
L'Utensile
7 ayah
108
Al-Kawthar
L'Abbondanza
3 ayah
109
Al-Kafirun
Miscredenti
6 ayah
110
An-Nasr
L'Ausilio
3 ayah
111
Al-Masad
Le Fibre di Palma
5 ayah
112
Al-Ikhlas
Il Puro Monoteismo
4 ayah
113
Al-Falaq
L'Alba Nascente
5 ayah
114
An-Nas
Gli Uomini
6 ayah