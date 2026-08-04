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107

107. Sura Al-Ma'un

L'Utensile

Leggi e ascolta la Sura Al-Ma'un con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

informazioni
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
107:1
ارايت الذي يكذب بالدين ١
أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١
١
Non vedi colui che taccia di menzogna il Giudizio?
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