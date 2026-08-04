ayah:
7
Luogo della rivelazione:
Mecca
(la traduzione dei suoi significati in lingua italiana) A cura di Hamza Roberto Piccardo
«l’abbondanza»: in arabo «al-Kawthar». Questo termine, secondo alcune tradizioni indica anche un fiume del Paradiso che Allah (gloria a Lui l’Altissimo) ha promesso in dono al Suo Inviato (pace e benedizioni su di lui) per compensarlo e consolarlo di tutto quello che ha subito per causa Sua. Secondo l’esegesi ortodossa indica la condizione di Muhammad nel Paradiso, dove sarà posto al più alto dei livelli (al-Wassìla) e «godrà abbondantemente» della Luce divina.