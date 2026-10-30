quindi in quel Giorno, sarete interrogati sui piaceri [che vi sono stati concessi] 1
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«Il rivaleggiare»: abbiamo tradotto così «at-takàthur», è la lotta per aumentare le ricchezze, il prestigio, la fama. Oltre il suo significato relativamente alle circostanze della rivelazione la sura stigmatizza con durezza e con enfasi la corsa spasmodica dell’uomo all’acquisizione di tutto ciò che è materia o apparenza, trascurando la sua realtà spirituale. 3
Secondo l’esegesi classica (Ibn Khatîr IV, 544-e altri) la sura si riferisce ad un episodio che vide due clan medinesi rivaleggiare al limite dello scontro fisico a proposito dei loro rispettivi fasti. Vantando il loro passato e i loro eroi, si recarono al cimitero per enumerarli e stava quasi per risuonare il suono sinistro delle armi quando intervenne l’Inviato di Allah (pace e benedizioni su di lui) che recitò loro questa sura e li ricondusse alla ragione. 4
«la Fornace»: uno dei nomi dell’Inferno. 5
«sulla delizia»: effimera che avrete goduto sulla terra.