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102. Sura At-Takathur

Il Rivaleggiare

Leggi e ascolta l'intera Sura At-Takathur (Capitolo 102), costituito da 8 versi. Rivelato in Mecca (Juz 30), include il testo arabo completo con segni diacritici, traduzioni, tafsir, significato parola per parola e audio di Maher Al-Muaiqly, Abdul Basit e altri recitatori.

informazioni
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
102:1
الهاكم التكاثر ١
أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١
١
Il rivaleggiare 1 vi distrarrà,
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