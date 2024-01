Presentazione del viaggio di crescita del Corano

Trovi difficile mantenere la coerenza con i tuoi obiettivi di lettura del Corano?



Quran Growth Journey è una funzione dinamica sviluppata per aiutarti a rimanere coerente nel tuo viaggio con il Corano. Sia che tu miri a leggere 10 minuti al giorno, completare un Juz in un mese o finire l'intero Corano in un anno, ecc., Quran.com ora può aiutarti a impostare un obiettivo personalizzato e tenere traccia delle tue serie di letture quotidiane, mentre adattandosi man mano che si fanno progressi. È completamente gratuito e speriamo che ti aiuti a rimanere motivato a raggiungere il tuo obiettivo!