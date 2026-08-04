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105

105. Sura Al-Fil

L'Elefante

Leggi e ascolta la Sura Al-Fil con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

informazioni
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
105:1
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ١
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ ١
١
Non hai visto 1 come agì il tuo Signore con quelli dell’elefante?
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