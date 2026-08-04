ayah:
5
Luogo della rivelazione:
Mecca
(la traduzione dei suoi significati in lingua italiana) A cura di Hamza Roberto Piccardo
Secondo alcuni esegeti il contenuto di questa sura deve essere strettamente collegato a quello della sura dell’Elefante che la precede. Si è giunti persino ad avanzare l’ipotesi che in un primo tempo le due sure fossero unite, e a riprova di ciò viene citata una tradizione secondo la quale ‘Umar ibn Khattab (che Allah sia soddisfatto di lui) le recitò una dopo l’altra senza pronunciare tra loro la basmala. Detto ciò va detto anche che l’esegesi ortodossa non attribuisce molto valore a questa ipotesi e ritiene che le due sure siano sempre state distinte.