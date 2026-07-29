Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
108

108. Sura Al-Kawthar

L'Abbondanza

Leggi e ascolta la Sura Al-Kawthar con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
108:1
انا اعطيناك الكوثر ١
إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ١
١
In verità ti abbiamo dato l’abbondanza 1 .
Tafsir
Lezioni
Riflessi