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111

111. Sura Al-Masad

Le Fibre di Palma

Leggi e ascolta la Sura Al-Masad con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
111:1
تبت يدا ابي لهب وتب ١
تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍۢ وَتَبَّ ١
١
Periscano le mani di Abû Lahab 1 e perisca anche lui.
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