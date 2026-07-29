glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono: in verità Egli è Colui Che sempre accetta il pentimento. 1
Questa fu l’ultima sura che Muhammad (pace e benedizione su di lui) ricevette, concludendo un ciclo di rivelazioni che era durato ventitré anni. Fu l’annuncio della vittoria generale dell’Islàm sulla miscredenza e della conversione di massa di tutta l’Arabia. Quando l’inviato di Allah ebbe questa rivelazione comprese che il Suo Signore (gloria a Lui l’Altissimo) gli preannunciava la prossima dipartita e ne informò i suoi parenti più stretti. Durante tutto il periodo che precedette la sua morte terrena continuava a ripetere: «Ti rendo gloria, mio Signore, e Ti lodo! Invoco il Tuo perdono e ritorno da Te».