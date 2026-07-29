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110

110. Sura An-Nasr

L'Ausilio

Leggi e ascolta la Sura An-Nasr con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
110:1
اذا جاء نصر الله والفتح ١
إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١
١
Quando verrà l’ausilio di Allah e la vittoria,
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