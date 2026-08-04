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106

106. Sura Quraysh

I Coreisciti

Leggi e ascolta la Sura Quraysh con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione.

informazioni
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
106:1
لايلاف قريش ١
لِإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ ١
١
Per il patto dei Coreisciti 1 ,
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